Хабиб набрал 8 кг. Зачем он умирал на взвешивании?

Хабиб за сутки набрал 8 кг. Зачем он вообще умирал на взвешивании?

Для чего это нужно и как вообще возможно?!

«Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 кг», — сказал сегодня отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов и наверняка шокировал фанатов своего сына, начавших следить за его карьерой не так давно.

Орёл вчера в районе 8 утра мск весил 70,3 килограмма. Сегодня его вес, по словам отца и главы тренерского штаба, составляет примерно 78 килограммов. И это абсолютно стандартная ситуация для Нурмагомедова. Более того — раньше он сгонял ещё больше, а значит, больше и восстанавливал — не менее 10 кг зачастую. Так перед поединком с Майклом Джонсоном Хабиб за последние несколько десятков часов, как он сам позже признался, набрал и вовсе 12 кг!

Кажется странным, когда бойцы, договорившиеся драться в весе до 70 кг, в октагон выходят тяжелее оговоренного на 10 и более процентов. Получается, это законный читинг. Почему им позволяют делать это? Зачем они сами рискуют здоровьем?

Правила взвешиваний стараются ужесточить. Например, уже давно в UFC запретили регидрационные капельницы. С одной стороны, они помогали бойцам быстро восстанавливаться после «сушки», а с другой — избавляться от остатков запрещённых веществ в организме. После запрета этой процедуры и было принято решение передвинуть реальное взвешивание на утро предбоевого дня, хотя раньше устраивали ровно за сутки до турнира.

Для организма процесс сгонки зачастую становится более тяжёлым испытанием нежели поединки в клетке. Но для многих лишний килограмм массы — действительно важный помощник.

Да, Хабиб уже однажды чуть не закончил карьеру по здоровью, когда из-за экстремальной весогонки не выдержали его печень и почки. Случилось это весной позапрошлого года. Тогда Нурмагомедов собирался подраться с Тони Фергюсоном , и вес должен был помочь успешно переводить американца на землю и там его дорабатывать.

В общем-то, стиль боя и есть главная причина, по которой Хабиб так мучает себя ужасающей диетой, а после и смертельно опасной сушкой организма. Его главная сила — это борьба. А бороться, имея преимущество перед соперником (или не хотя бы не уступать ему в габаритах — другие ведь тоже сгоняют), гораздо проще и эффективнее. Живое тому доказательство — поединок Нурмагомедова с Глейсоном Тибау. Бразилец был просто огромным, когда бился с россиянином. Говорят, весил Глейсон не менее 85 кг, это и помогло ему удачнее всех в истории противостоять борьбе Нурмагомедова.

Сегодня вечером Нурмагомедову драться с Дастином Порье, весьма крупным легковесом, который ко всему прочему ещё и хорошо борется. Будем надеяться, последствия сгонки веса скажутся на состоянии Хабиба не больше, чем на его сопернике.