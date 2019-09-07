Салихов одним ударом нокаутировал охранника Неймара

Салихов одним ударом нокаутировал француза

«Король кунг-фу» Муслим Салихов с одного удара нокаутировал телохранителя бразильского футболиста Неймара.

Everybody was Kung Fu fighting! 👊



⚡️ Salikhov flashes the lightning fast hands at #UFC242! pic.twitter.com/7mV00kukCm— UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г.

Россиянин Муслим Салихов нокаутировал француза Нордина Талеба в первом раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Первый раунд прошёл в позиционной борьбе. Салихов некоторое время примеривался к сопернику, а затем нанес сокрушительный правый боковой удар. Судьи зафиксировали нокаут. Это вторая победа Салихова в UFC.

Уроженцу Дагестана Муслиму Салихову 35 лет. Спортивное прозвище россиянина — «король кунг-фу». Его соперник Нордин Талеб ранее работал телохранителем у звездного бразильского футболиста Неймара.