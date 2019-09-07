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Салихов одним ударом нокаутировал француза 

Рамблер 4 часа назад
Салихов одним ударом нокаутировал охранника Неймара
Фото: team_muslim_salikhov/instagram.com
«Король кунг-фу» Муслим Салихов с одного удара нокаутировал телохранителя бразильского футболиста Неймара.
Россиянин Муслим Салихов нокаутировал француза Нордина Талеба в первом раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Первый раунд прошёл в позиционной борьбе. Салихов некоторое время примеривался к сопернику, а затем нанес сокрушительный правый боковой удар. Судьи зафиксировали нокаут. Это вторая победа Салихова в UFC.
Боец UFC предложил себя в телохранители Путина
Уроженцу Дагестана Муслиму Салихову 35 лет. Спортивное прозвище россиянина — «король кунг-фу». Его соперник Нордин Талеб ранее работал телохранителем у звездного бразильского футболиста Неймара.
Лучшие моменты Премьер-лиги
MMA , Муслим Салихов
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