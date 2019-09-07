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Боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина 

RT на русском + ещё 9 4 часа назад
Боец UFC предложил себя в телохранители Путина
Фото: Instagram
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов, нокаутировавший Нордина Талеба на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, заявил, что может обдумать возможность стать телохранителем президента России Владимира Путина.
Салихов одним ударом нокаутировал француза
Российский боец Муслим Салихов нокаутировал Нордина Талеба в первом раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал, как относится к тому, что этот поединок называли встречей между охранником бразильского футболиста Неймара с телохранителем президента России Владимира Путина.
«Ну, я не охранник Путина. Он — да, охранник Неймара. А я — боец. Конечно, это приятное звание. Если бы это было правдой, было бы интересно. Однако я обычный боец. Готов ли к предложению от Путина? Я открыт, подумаю», — цитирует россиянина Sport24.
Оппонент Салихова Талеб ранее работал телохранителем футболиста французского ПСЖ Неймара.
Ранее Ахмедов заявил, что на UFC 242 он как будто дрался дома.
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Комментарии
MMA , Муслим Салихов , Владимир Путин
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