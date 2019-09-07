Боец UFC предложил себя в телохранители Путина

Боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов , нокаутировавший Нордина Талеба на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, заявил, что может обдумать возможность стать телохранителем президента России Владимира Путина

Российский боец Муслим Салихов нокаутировал Нордина Талеба в первом раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал, как относится к тому, что этот поединок называли встречей между охранником бразильского футболиста Неймара с телохранителем президента России Владимира Путина.

«Ну, я не охранник Путина. Он — да, охранник Неймара. А я — боец. Конечно, это приятное звание. Если бы это было правдой, было бы интересно. Однако я обычный боец. Готов ли к предложению от Путина? Я открыт, подумаю», — цитирует россиянина Sport24.

Оппонент Салихова Талеб ранее работал телохранителем футболиста французского ПСЖ Неймара.

Ранее Ахмедов заявил, что на UFC 242 он как будто дрался дома.