ММА могут запретить в России? Эксперты сомневаются

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой против американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.

Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона.

По мнению аналитиков, существуют некоторые шансы на официальный запрет ММА в России до наступления 2020 года. Любители ставок могут поставить на данный вариант за коэффициент 15.0, что соответствует 6,7% вероятности. На обратный исход букмекеры не выставили линию, так как практически убеждены в сохранности текущего положения дел.

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