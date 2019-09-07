Девушка из клуба «Ахмат» проиграла первый бой в UFC

Представительница Грузии и российского клуба «Ахмат», экс-чемпионка Fight Nights Лиана Джоджуа (7-3) дебютировала в UFC с поражения техническим нокаутом от канадки Сары Морас (6-5).

Более крупная канадка захватила инициативу в самом начале боя и давила на соперницу в клинче у сетки, забрав за счёт инициативы первый раунд. Во втором раунде Джоджуа попыталась держать соперницу на дистанции ударами, но затем Морас снова перевела бой в удобное для себя русло и даже из позиции снизу в партере угрожала болевым приёмом.

В третьем раунде Джоджуа исполнила проход в ноги, но Морас хорошо зашищалась внизу и встречала соперницу ударами локтями, а затем сама заняла доминирующую позицию в партере и мощными ударами локтями завершила бой.