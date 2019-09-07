Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Total respect! #UFC242 pic.twitter.com/SDPwWlp0Kp— UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

Aaand Still… 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) — Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon. pic.twitter.com/JepUV39G9B— ON: MMA (@OnMMA) 7 сентября 2019 г.

30-летний Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту . Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, выиграв у соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Данный титул дал ему статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым. В послужном списке Порье 31 поединок, он одержал 25 побед и потерпел 6 поражений.