«Следующий чемпион после Хабиба» не подкачал. Как россияне бились на UFC 242

Не самый удачный турнир для России получился в Абу-Даби.

На субботний вечер боёв UFC 242 было запланировано 13 поединков, и в семи из них выступили россияне. О шестерых друзьях Хабиба, выходивших в октагон на одном из главных турниров года, и пойдёт речь ниже.

6. Омари Ахмедов отошёл от нокдауна и одолел Зака Каммингса

Опытный россиянин, выступающий под эгидой UFC с 2013 года, устал разрываться между полусредним и средним дивизионами, сделав ставку на больший вес. В соперники Ахмедову на сей раз достался 35-летний Зак Каммингс, завершивший победами два своих последних поединка — несмотря на статус андердога, американец виделся крайне опасным оппонентом для дагестанца.

Exclamation to end round 2️⃣!



🇷🇺 @Omari_Akhmedov #UFC242 pic.twitter.com/kchKgZpXvP— UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г. И не случайно: в первом раунде Омари упал в нокдаун, но быстро оправился и провёл серию шикарных тейкдаунов, приступив к изматыванию окрылённого соперника.

Жёсткие размены привнесли зрелищности во второй поединок предварительного карда, ожидаемо закончившегося победой Ахмедова, который после пропущенного в первом раунде удара больше подобных ошибок не допускал. Победное начало UFC 242 было положено.

5. Муслим Салихов быстро нокаутировал Нордина Талеба. Да ещё как!

Куда более выжидательным получился следующий поединок: Муслим Салихов, оправданный по обвинению в употреблении допинга, встречался с представляющим Францию Нордином Талебом. «Король кунг-фу», как называют в мире ММА россиянина, долго присматривался к своему сопернику. Но когда брешь в обороне ветерана была найдена, Муслим тут же воспользовался моментом и уже в первом раунде завершил поединок брутальнейшим нокаутом.

4. Зубайра Тухугов заборол Лерона Мерфи. Судьи засудили россиянина?

Кажется, будто только вчера Хабиб побеждал Конора Макгрегора и выпрыгивал из октагона. А минул, между тем, почти год… Время, которое Хабиб и его друзья, поучаствовавшие в той потасовке в Лас-Вегасе, провели в статусе дисквалифицированных бойцов.

Среди вылетевших в октагон и вступивших в перепалку с Печально Известным был Зубайра Тухугов. Полулегковес долго мучился из-за двухгодичного отстранения по причине применения допинга, затем последовал год вне восьмиугольника после обмена ударами с Конором. И не быть бы чеченскому атлету в Абу-Даби, если бы не Хабиб, поставивший UFC ультиматум, связанный с наказанием своих друзей.

Дебютант UFC Лерон Мёрфи до этого сентябрьского вечера не знал поражений. И тотальной проигрыш в партере (0-6 по тейкдаунам) вкупе с крайне неоднозначной оппозицией в стойке позволили британцу избежать обновления рекорда до 8-1…

Забегая вперёд, стоит отметить, что Зубайре не стоило доводить бой до решения, учитывая первый раунд и уничтожение потрясённого ударом Мёрфи. Такие эпизоды кровь из носу необходимо доводить до завершения, иначе можно не избежать сюрпиризов.

Счёт по карточкам — 29:28, 28:29, 28:28, и, как итог, потрясшая миллионную аудиторию турнира ничья! Скандальное решение судей будет обсуждаться ещё долго, а пока можно лишь догадываться, тот ли бой смотрели арбитры? И искать ли объяснение подобному спорному решению в прошлом Тухугова, с которым подобным унижением будто бы решили свести счёты?

3. Майрбек Тайсумов не был готов к напору Диего Феррейры

Главный кард вечера боёв в Абу-Даби открывал грозный Майрбек Тайсумов. Шесть побед подряд, пять из которых были добыты досрочно ТКО и нокаутами… Чем не повод расслабиться и насладиться доминирующим выступлением россиянина?

Но не тут-то было: Майрбек, потрясший Феррейру на старте, решил не вести бой в партере, а сделал ставку на работу в стойке. За это решение россиянин впоследствии и поплатился: к середине боя лицо Тайсумова заплыло кровью, а «кардио» окончательно просело под прессингом бразильца.

В третьем раунде Феррейра (к слову, проигрывавший в 2015 году Дастину Порье) лишь укрепил преимущество — 29:28, 29:27, 29:27. Победное шествие Тайсумова по лёгкому дивизиону прервано.

2. Шамиль Абдурахимов не совладал с Кёртисом Блэйдсом

Пожалуй, самый сложный соперник из всех россиян попался Шамилю Абдурахимову. Блейдс проигрывал дважды за 14 поединков, и оба раза ему доставалось от находящегося в топ-3 супертяжеловесов Фрэнсиса Нганну. Но грозный авторитет не смущал 38-летнего дагестанца. После успешных выступлений на двух турнирах UFC в России — в Абу-Даби Шамиль намеревался дать бой могучему представителю США.

Но все пошло наперекосяк с первых минут. Блейдс ограничил Абдурахимову свободу в стойке, раз за разом переводя россиянина в партер и избивая тяжеленными ударами: в одном из эпизодов отечественного бойца от поражения спасло окончание раунда, во втором же Кёртис сломал ему нос.

Очевидно, победа американца казалась делом времени, и во второй пятиминутке уже ничто не смогло спасти спортсмена из России от жесткого добивания и ТКО в графе «Исход боя».

1. Ислам Махачев прошёл Дэйви Рамоса — это его шестая победа подряд

Чем ближе был бой Хабиба, тем больше росла не только перевалившая за 30 градусов температура на забитой арене, но и спортивный накал — последним россиянином, выходящим в октагон перед возвращением Орла, стал его «наследник» Ислам Махачев, на всех парах рвущийся к вершине рейтинга.

Соперник Дэйви Рамос был не из простых. Ислам заметно опасался бразильца первые два раунда, за что с трибун однажды даже послышался неодобрительный свист… Но уже в третьей пятиминутке он достал бразильца в ходе одной из контратак — досрочной победы не случилось чудом, Рамос выстоял до конца поединка. Однако вердикт судей был очевиден.

«Cегодня я побил очень крепкого оппонента. Контролируя первых два раунда, я нокаутировал его в третьем. Спасибо за бой, Дэви.

Сейчас дерутся Барбоза и Фелдер, и я готов принять бой с победителем. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня и Зубу. Ну а сегодня вечером And Still!» — предсказал напоследок победу Хабиба счастливый Махачев.

«Будущий чемпион», как Ислама называет сам Нурмагомедов, продолжает своё восхождение.