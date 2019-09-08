Макгрегор готов приехать в РФ ради реванша с Хабибом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Пуарье в титульном бою в рамках турнира UFC в Абу-Даби.
"Забронируйте бой-реванш в Москве", — написал Макгрегор в своем Twitter-аккаунте.
Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 сентября 2019 г.
Напомним, 6 октября 2018 года Нурмагомедов удушающим одержал победу над ирландцем.
В карьере Нурмагомедова 28 боев и ни одного поражения. "Газета.Ru" вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Дастином Порье.