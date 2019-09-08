Дзюба назвал самого опасного соперника для Хабиба

"Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем", — цитирует Дзюбу Sport24.

Американский боец Тони Фергюсон станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), если согласится, сообщил на пресс-конференции глава UFC Дана Уайт

В поединке против Дастина Порье российский боец в третьем раунде удушающим приемом заставил отказаться своего соперника от продолжения боя. Состязание проходило на турнире UFC 242, который разворачивался в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

В карьере Нурмагомедова 28 боев и ни одного поражения, Порье в свою очередь выходил в октагон 32 раза и проиграл в семи схватках.