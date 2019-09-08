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Нурмагомедов поблагодарил отца 

Газета.Ru 2 часа назад
Нурмагомедов поблагодарил отца
Фото: ТАСС
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье.
"Отец в углу придавал мне сил. Он был рядом во время сгонки веса, это очень помогло. Но сегодня было очень много родственников, раньше они все были у телевизора", — цитирует Нурмагомедова-младшего ТАСС.
По окончании поединка россиянин в порыве эмоций выпрыгнул из клетки, направившись в угол своей команды, в котором его ждали отец и тренер.
"Газета.Ru" вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Дастином Порье.
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MMA , Рамзан Кадыров , Хабиб Нурмагомедов , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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