Нурмагомедов поблагодарил отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье.

"Отец в углу придавал мне сил. Он был рядом во время сгонки веса, это очень помогло. Но сегодня было очень много родственников, раньше они все были у телевизора", — цитирует Нурмагомедова-младшего ТАСС.

По окончании поединка россиянин в порыве эмоций выпрыгнул из клетки, направившись в угол своей команды, в котором его ждали отец и тренер.

"Газета.Ru" вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.