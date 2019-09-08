Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба

Российский боец ММА Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова , защитившего титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье.

«Хабиб — молодец, Хабиб — чемпион. Перетерпел. Бой был непростой, нелегкий», — сказал Емельяненко в видеобращении в Instagram.

Он также рассказал, что крайне эмоционально наблюдал за ходом поединка — «переживал, кричал перед телевизором. Голос осип».

Как отмечает Емельяненко, приемы Хабиба, его манеру вести себя во время боя «сейчас будет изучать весь бойцовский мир, и под него будут готовиться как бойцы, так и ударники».

Емельяненко упомянул также слабые стороны Нурмагомедова.

«У него отстающая часть — это ударная техника», — сказал он, подчеркнув, что этим будут стараться пользоваться его соперники.

«Хабибу нужно подтянуть ударную технику, если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером», — сказал он.

Кроме того, уверен Емельяненко, Хабибу «нужна боксерская выносливость». Все эти нюансы имеет смысл проработать, «чтобы сделать красивый бой с Мевйвезером», резюмировал Емельяненко.