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Претендент на пояс Нурмагомедова сравнил россиянина с «мокрым одеялом» 

Lenta.ru + ещё 35 48 минут назад
Хабиба сравнили с «мокрым одеялом»
Фото: РИА Новости
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поделился мнением относительно главного поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби между его соотечественником Дастином Порье и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена прозвучали в эфире MMA Show журналиста Ариэля Хельвани на ESPN.
«Каким мне показалось выступление Хабиба? Ленивым, однообразным», — заметил 35-летний Фергюсон.
При этом боец отдал должное Нурмагомедову.
«Респект Хабибу за победу, но, как я уже говорил, мы много раз к нему готовились. Он отличный боец, но мы знаем, как взломать этот код», — добавил он.
«Он прижимает оппонента к клетке, начинает давить на него своим весом, но при этом не предпринимает активных действий. У нас в джиу-джитсу мы называем это "мокрым одеялом"», — подчеркнул Фергюсон. Он объяснил поражение Порье нехваткой опыта в борьбе.
7 сентября Нурмагомедов одержал верх над Порье, защитив титул чемпиона UFC в легком весе и одержав 28-ю победу в карьере. Глава UFC Дэйна Уайт еще до поединка россиянина называл Фергюсона основным претендентом на пояс. Позже он добавил, что если американец вновь не сможет выступить, шанс получит ирландец Конор Макгрегор.
Фергюсон должен был стать соперником Нурмагомедова на турнире UFC 223, однако американский спортсмен получил травму и снялся с турнира. В главном бою вечера россиянин победил Эла Яквинту и завоевал пояс чемпиона. Фергюсон — бывший обладатель временного титула.
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MMA , Конор Макгрегор , Эл Яквинта
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