Хабиба сравнили с «мокрым одеялом»

Претендент на пояс Нурмагомедова сравнил россиянина с «мокрым одеялом»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поделился мнением относительно главного поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби между его соотечественником Дастином Порье и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена прозвучали в эфире MMA Show журналиста Ариэля Хельвани на ESPN.

«Каким мне показалось выступление Хабиба? Ленивым, однообразным», — заметил 35-летний Фергюсон.

При этом боец отдал должное Нурмагомедову.

«Респект Хабибу за победу, но, как я уже говорил, мы много раз к нему готовились. Он отличный боец, но мы знаем, как взломать этот код», — добавил он.

«Он прижимает оппонента к клетке, начинает давить на него своим весом, но при этом не предпринимает активных действий. У нас в джиу-джитсу мы называем это "мокрым одеялом"», — подчеркнул Фергюсон. Он объяснил поражение Порье нехваткой опыта в борьбе.

7 сентября Нурмагомедов одержал верх над Порье, защитив титул чемпиона UFC в легком весе и одержав 28-ю победу в карьере. Глава UFC Дэйна Уайт еще до поединка россиянина называл Фергюсона основным претендентом на пояс. Позже он добавил, что если американец вновь не сможет выступить, шанс получит ирландец Конор Макгрегор