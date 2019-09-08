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Шальке-04 Шальке-04

Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC 

Вести.Ru 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, накануне успешно защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал рекордным для UFC гонора. Организация оценила победу над американцем Дастином Порье в шесть миллионов долларов.
Помимо гарантированного гонорара 30-летний представитель российских смешанных боев получил также 50 тысяч за выступление вечера, еще 40 за участие в активностях вечер накануне своего боя, сообщает Спорт24.Ru. Кроме того, это далеко не все деньги, которые он заработал. Также ему полагаются выплаты и за продажи платных трансляций его боя против Порье.
Заработок Порье значительно отличается от денег, которые заработал Нурмагомедов— за поражение от россиянина в третьем раунде американец заработал 290 тысяч долларов.
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Рамзан Кадыров: великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил сопернику Рамзан Кадыров: великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил сопернику "Нужно прекращать это". Нурмагомедов больше не будет прыгать из клетки "Нужно прекращать это". Нурмагомедов больше не будет прыгать из клетки Нурмагомедов "задушил" Порье и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC Нурмагомедов "задушил" Порье и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC
MMA , Хабиб Нурмагомедов
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