Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов , накануне успешно защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал рекордным для UFC гонора. Организация оценила победу над американцем Дастином Порье в шесть миллионов долларов.

Помимо гарантированного гонорара 30-летний представитель российских смешанных боев получил также 50 тысяч за выступление вечера, еще 40 за участие в активностях вечер накануне своего боя, сообщает Спорт24.Ru. Кроме того, это далеко не все деньги, которые он заработал. Также ему полагаются выплаты и за продажи платных трансляций его боя против Порье.

Заработок Порье значительно отличается от денег, которые заработал Нурмагомедов— за поражение от россиянина в третьем раунде американец заработал 290 тысяч долларов.