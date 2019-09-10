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Хабиб побывал на приёме у принца Абу-Даби 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Нурмагомедов встретился с принцем Абу-Даби
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com
Чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап побывали на приёме у наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахайяна.
Абдулманап Нурмагомедов опубликовал в своём Instagram кадр со встречи, рассказав, что принц оказался знатоком MMA и поделился планами по развитию смешанных боевых искусств в мире.
Как писал News.ru ранее, глава Ultimatate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, при каком условии он может рассмотреть организацию боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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