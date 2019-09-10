Нурмагомедов встретился с принцем Абу-Даби

Чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап побывали на приёме у наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахайяна.
Абдулманап Нурмагомедов опубликовал в своём Instagram кадр со встречи, рассказав, что принц оказался знатоком MMA и поделился планами по развитию смешанных боевых искусств в мире.
Как писал News.ru ранее, глава Ultimatate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, при каком условии он может рассмотреть организацию боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.