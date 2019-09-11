Назван следующий соперник Хабиба

Менеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова , заявил, что приоритетным соперником для спортсмена является канадец Жорж Сен-Пьер. Слова Абдель-Азиза приводит TMZ.

«Если Хабиб хочет драться для наследия, то бой против Сен-Пьера станет огромным событием», — посчитал менеджер.

Он назвал канадца одним из величайших бойцов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Кроме того, бой против Сен-Пьера, по мнению Абдель-Азиза, принесет Нурмагомедову больше денег.

Менеджер отметил что российский боец будет готов провести этот поединок до конца 2019 года. Он заверил, что Сен-Пьер также сможет подготовиться за это время.

Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFc в легком весе, победив американца Дастина Порье. Теперь в активе россиянина 28 побед в 28 боях за карьеру. До этого поединка глава промоушена Дэйна Уайт говорил, что следующим претендентом на пояс станет Тони Фергюсон

В конце августа Сен-Пьер, завершивший карьеру в феврале, порассуждал о возвращении в ММА. Канадец отметил, что до сих пор тренируется и уверенно чувствует себя в спаррингах с более молодыми партнерами. Он дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории. На счету канадского бойца 27 побед и два поражения в MMA.