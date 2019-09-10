Российского бойца UFC поймали на допинге

Боец UFC из России Дмитрий Смоляков был уличён в употреблении запрещённых веществ, сообщает издание MMAjunkie. Антидопинговое агентство США (USADA) приняло решение отстранить спортсмена от участия в турнирах на ближайшие два года.

Отмечается, что допинг-тест, который Смоляков сдал 22 апреля 2019 года перед боем с американцем Грегом Харди, показал положительные результаты: в крови россиянина были обнаружены эритропоэтин и хорионический гонадотропин.

Впрочем, запрещённые вещества не помогли спортсмену победить в бою с американцем. 27 апреля Смоляков проиграл Харди нокаутом в первом раунде.

В послужном списке Смолякова 12 боёв по смешанным единоборствам на профессиональном уровне: в девяти он одержал победу, в трёх проиграл. Примечательно, что все три схватки россиянин уступил соперникам в UFC: дважды он проиграл нокаутом, один раз попался на удушающий приём.