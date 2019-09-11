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Ковингтон пообещал уничтожить Хабиба 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Ковингтон пообещал уничтожить Хабиба
Фото: Instagram
Боец MMA Колби Ковингтон высказал критическое отношение к главному бою турнира UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
— Я не впечатлен. Мы все знаем, что Дастин не вынесет и разбитого носа. Не смог он вытерпеть и удушающий прием Хабиба, — приводит слова Ковингтона BJPenn.com со ссылкой на Chael Sonnen's podcast.
Я видел, как Дастин готовился к бою. В борьбе его уделывали рестлеры из старших классов.
Хабиб побеждал тех соперников, которые умеют бороться. Если он выйдет на ринг против настоящего бойца, вроде меня, я уничтожу его и просто вырублю.
Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде удушающим приемом.
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