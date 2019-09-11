Боец ММА пришел на стрелку и погиб

В Узбекистане боец ММА погиб на разборках

В Ташкенте боец по смешанным единоборствам Муслимбек Омонов погиб в массовой драке, учинённой двумя компаниями молодых людей, сообщает РИА Новости. 23-летний боец получил тяжёлые травмы, от которых впоследствии скончался.

По данным пресс-службы ташкентского ГУВД, инцидент произошёл ночью 11 сентября. Конфликт между двумя компаниями мужчин разгорелся в одном из городских кафе. Выяснять отношения молодые люди продолжили некоторое время спустя в условленном месте.

«В результате трое участников драки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался», — цитирует издание слова своего собеседника.

В настоящее время правоохранители расследуют дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что все участники драки установлены.

Ранее в августе 2018 года в Ташкенте погиб боец ММА Жамшид Кенжаев. Спортсмен повздорил с охранники ночного клуба. Позже было обнаружено его тело с ножевыми ранениями. Виновный в смерти Кенжаева впоследствии был приговорён к 18 годам лишения свободы.