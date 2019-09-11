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В Узбекистане боец ММА погиб на разборках 

Рамблер + ещё 5 16 минут назад
Боец ММА пришел на стрелку и погиб
Фото: @1muslim_omonov
В Ташкенте боец по смешанным единоборствам Муслимбек Омонов погиб в массовой драке, учинённой двумя компаниями молодых людей, сообщает РИА Новости. 23-летний боец получил тяжёлые травмы, от которых впоследствии скончался.
По данным пресс-службы ташкентского ГУВД, инцидент произошёл ночью 11 сентября. Конфликт между двумя компаниями мужчин разгорелся в одном из городских кафе. Выяснять отношения молодые люди продолжили некоторое время спустя в условленном месте.
«В результате трое участников драки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался», — цитирует издание слова своего собеседника.
В настоящее время правоохранители расследуют дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что все участники драки установлены.
Ранее в августе 2018 года в Ташкенте погиб боец ММА Жамшид Кенжаев. Спортсмен повздорил с охранники ночного клуба. Позже было обнаружено его тело с ножевыми ранениями. Виновный в смерти Кенжаева впоследствии был приговорён к 18 годам лишения свободы.
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Комментарии14
MMA , РИА Новости
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