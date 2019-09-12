Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора

Хабиб: Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу. По прибытию спортсмен прокомментировал победу над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Ещё перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28-й в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.