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Снова второй: допингист из США оказался лучше Нурмагомедова 

Рамблер 1 час назад
Хабиб опять не №1 в мире? Допингист из США лучше
Фото: ТАСС
Несмотря на победу над Дастином Порье и беспроигрышную серию матчей, российский боец Хабиб Нурмагомедов не стал первым номером в обновлённом рейтинге pound-for-pound. С чем это связано и сможет ли Нурмагомедов возглавить рейтинг, разбирался «Чемпионат».
В 2018 году российский боец выиграл титул чемпиона UFC в легком весе в бою с американцем Элом Яквинтой, а в бою с ирландцем Конором Макгрегором защитил его. 7 сентября 2019 года Нурмагомедов вновь защитил пояс. На турнире UFC 242 в Абу-Даби он удушающим приемом в третьем раунде победил американца Дастина Порье.
«Я заслуживаю того, чтобы быть первым номером pound-for-pound. Я заслуживаю этого, поскольку ни разу не проигрывал», — заявил Хабиб Нурмагомедов на послематчевой пресс-конференции в Абу-Даби.
По данным издания, рейтингом pound-for-pound называют список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Рейтинги весовых и p4p UFC собираются из голосов представителей разных тематических медиа со всего мира.
«По факту — всё решили журналисты. Именно они оставили вершину новой версии табеля без изменений», — отмечается в статье.
Возглавляющий рейтинг Джон Джонс, по данным издания, 14 раз бился в чемпионских боях. Во всех он выиграл, и лишь одна победа ушла из его рекорда. Для Хабиба Нурмагомедова поединок с Дастином Порье стал лишь третьей титульной встречей, а всего в Абсолютном бойцовском чемпионате он провёл 12 схваток.
«Нынешнее второе место Нурмагомедова — отличный результат, и на него россиянин выскочил довольно быстро. (…) На вторую строчку рейтинга pound-4-pound Хабибу помогла подняться яркая победа над одним из прошлых лидеров этой таблицы Конором Макгрегором 6 октября 2018-го, чемпионский пояс во владении и уникальная статистика», — отмечается в статье.
Издание уверено, что благодаря своей безупречной репутации и беспроигрышной серии поединков Хабиб Нурмагомедов сможет возглавить рейтинг. Для этого ему необходим выигрыш в следующем поединке, «так как ни один чемпион в этом дивизионе не проводил больше трёх успешных защит титула».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии35
MMA , Джон Джонс , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта
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