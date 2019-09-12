Чем занимается Хабиб после поединка с Порье

Возвращение в Дагестан и обсуждение перспектив боя с Сен-Пьером: чем занимается Нурмагомедов после поединка с Порье

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин рассказал, когда проведёт встречу с болельщиками, и сравнил американского бойца со своим бывшим оппонентом Конором Макгрегором . При этом его менеджер Али Абдель-Азиз сообщил о желании организовать поединок с Жоржем Сен-Пьером, а чемпион Bellator Патрисиу Фрейри заявил, что способен побить Нурмагомедова.

Возвращение в Махачкалу

Пять дней назад Хабиб Нурмагомедов провёл свою вторую защиту титула в лёгком весе на турнире UFC 242 в ОАЭ, а сейчас продолжает наслаждаться своим триумфом. Россиянин уже устроил обещанный праздничный ужин, одним из главных блюд которого стали бургеры с двойным сыром, а затем нанёс визит наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. На этом спортсмен завершил своё путешествие в Эмираты и ночью вернулся в Махачкалу.

На малую родину лучший легковес планеты прилетел на частном самолёте в компании своего отца Абдулманапа и партнёров по команде. В Махачкале его встречала делегация, в состав которой вошёл председатель правительства Дагестана Артём Здунов , который оповестил об этом событии на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья, сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова… В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный приём прошёл под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка», — написал Здунов.

Сам Нурмагомедов ответил на несколько вопросов, в частности, рассказав, когда проведёт встречу со своими поклонниками.

«Дадим знать в самое ближайшее время. Просто не хотели излишнего ажиотажа, много людей в аэропорту, поэтому прилетели ночью. Пока все спят. Думаю, подарим отличную встречу нашим землякам. Наверное, через неделю», — заявил Нурмагомедов.

Кроме того, второй номер рейтинга Pound-for-Pound (вне зависимости от весовых категорий) UFC восхитился Дастином Порье. По словам Хабиба, он оказался более серьёзным противником, нежели Конор Макгрегор.

«Не ожидал, что он будет скользким. Был готов к его «гильотине» в конце боя. Ещё перед ним сказал, что отдам ему шею, чтобы он потратил силы. А когда сделал это, пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким оппонентом. Намного крепче, чем Макгрегор», — заключил Нурмагомедов.

Будущий соперник

По окончании турнира UFC 242 Хабиб заявил о своём желании провести ещё один бой в 2019 году. В связи с этим его менеджеры уже начали активно прорабатывать все возможные варианты. По словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта, главный претендент на встречу с Нурмагомедовым — Тони Фергюсон , в активе которого также победная серия из 12 боёв.

Однако в команде россиянина не так позитивно относятся к кандидатуре Фергюсона. Менеджер атлета Али Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов не расстаётся с желанием сразиться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и не намерен идти на поводу у Тони.

«Насколько я знаю, следующим будет Сен-Пьер. Я бы хотел этого. Фергюсон желаемого не получит. Будет так, как захочет Хабиб. Если он позвонит мне и попросит бой с Жоржем, то он и будет следующим… Если Нурмагомедов хочет драться, чтобы оставить наследие, то бой с Сен-Пьером станет по-настоящему знаменательной встречей», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Представитель спортсмена также отметил, что деньги не являются главной мотивацией для Нурмагомедова, добавив, что схватка с Сен-Пьером пойдёт на пользу как самим бойцам, так и UFC.

«По своей натуре Дана — предприниматель, поэтому он и стал лучшим в мире промоутером. Думаю, что вместе Сен-Пьер и Уайт смогут заработать ещё больше денег и привлечь ещё большее внимание СМИ. Людям это будет намного интереснее, ведь это будет схватка за звание лучшего бойца в мире», — отметил менеджер.

Преградой для организации боя между Нурмагомедовым и Сен-Пьером может стать тот факт, что атлеты никогда не выступали в одной весовой категории. Хабиб всю свою карьеру провёл в лёгком весе, а Жорж — в полусреднем, после чего поднялся в более престижный дивизион для титульной схватки с Майклом Биспингом . При этом Абдель-Азиз уверен, что канадцу не составит труда согнать вес до 70 кг.

Отметим, что в ходе пресс-конференции UFC 242 Уайт заявил, что в случае отказа Фергюсона от битвы, ему на замену выйдет Конор Макгрегор. Таким образом, руководство промоушена в очередной раз предпримет попытку организовать реванш между двумя своими звёздами и побить рекорд по продажам платных трансляций. Правда, по словам Абдель-Азиза, подобным планам Уайта и компании не суждено сбыться.

«Вот что я скажу о Коноре: он словно обиженная бывшая, которая не может найти себе нового парня. Он никому не нужен. Вы же слышали, что про него сказал Джастин Гейджи. Это нехороший человек. Его поезд ушёл», — заключил менеджер.

Уверенность Уиттакера и вызов Фрейре

Победа над Порье не принесла Нурмагомедову звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий, но успех в следующем бою вполне может обеспечить ему преимущество в заочном споре с Джоном Джонсом . Таким образом, в случае продолжения успешной серии россиянин уже в 2019 году может оказаться на первой строчке табели о рангах вне зависимости от весовой категории.

Помешать же Нурмагомедову может лишь неожиданное поражение, но как считает Роберт Уиттакер, в обозримом будущем россиянину это не грозит.

«Не представляю, чтобы в ближайшее время Хабиб мог проиграть. Он разобрался с Дастином, а тот — отличный боец. Каждый соперник Нурмагомедова знает, чего от него ожидать. Уверен, что на протяжении всего времени, проведённого в тренировочном лагере, Порье усиленно работал над обороной в партере», — приводит слова чемпиона в среднем весе MMAJunkie.

Австралиец высоко отозвался о россиянине и подробно рассказал, что именно его впечатляет в Нурмагомедове.

«Хабиб — нечто особенное. Оцените его дыхалку, тонкую технику, как он без устали работает руками, его выносливость, но больше всего меня поразил его подбородок, на который пришёлся один из фирменных ударов Дастина левой»», — заключил Уиттакер.

При этом не все разделяют мнение Роберта о непобедимости Хабиба. Так, действующий чемпион Bellator в полулёгком и лёгком весах Патрисиу Фрейре заявил, что может расправиться с Нурмагомедовым.

«Хабиб очень крут, у него феноменальная борьба и самбо, но его слабостью является стойка, так что я могу его поймать. Нет ничего невозможного. Тибау дал ему очень тяжёлый бой, и я думаю, это способ побить его. Я верю, что мы можем это сделать. Если я попаду, а я обязательно сделаю это, всё будет кончено», — сказал «Питбуль».

Он отметил, что Нурмагомедов действует довольно однообразно и выразил мнение, что Эл Яквинта сумел навязать ему самое серьёзное сопротивление.

«Он хорошо показал себя в поединке с ним: двигался на ногах, но неправильно сокращал дистанцию. Думаю, я смогу делать это гораздо лучше», — заключил Фрейре.