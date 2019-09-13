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Раскрыта суть разговоров Нурмагомедова с отцом во время боя с Порье 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыта суть разговоров Хабиба с отцом во время боя
Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters
Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, о чем разговаривал с отцом во время поединка против американца Дастина Порье. Слова спортсмена приводит ТАСС.
По словам бойца, его отец находился в метре от октагона, поэтому они могли переговариваться. По ходу поединка Абдулманап Нурмагомедов советовал сыну не суетиться. Также спортсмен признал, что во втором раунде допустил тактическую ошибку, задержавшись в стойке и пропустив удар от Порье. После этого он понял, что нужно переходить к активным действиям.
Путин в свою очередь отметил, что Нурмагомедов одержал красивую победу. Также президент оценил удушающий прием в исполнении бойца, после которого Порье сдался.
«С двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал Путин.
Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.
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Комментарии1
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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