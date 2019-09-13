Раскрыта суть разговоров Хабиба с отцом во время боя

Раскрыта суть разговоров Нурмагомедова с отцом во время боя с Порье

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, о чем разговаривал с отцом во время поединка против американца Дастина Порье. Слова спортсмена приводит ТАСС.

По словам бойца, его отец находился в метре от октагона, поэтому они могли переговариваться. По ходу поединка Абдулманап Нурмагомедов советовал сыну не суетиться. Также спортсмен признал, что во втором раунде допустил тактическую ошибку, задержавшись в стойке и пропустив удар от Порье. После этого он понял, что нужно переходить к активным действиям.

Путин в свою очередь отметил, что Нурмагомедов одержал красивую победу. Также президент оценил удушающий прием в исполнении бойца, после которого Порье сдался.

«С двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал Путин.

Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.