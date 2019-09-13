«Я его и так порву». Дацик готов побить Емельяненко

«Я его и так порву». Дацик готов побить Александра Емельяненко

Дацик отметил, что в ближайшее время собирается провести поединок с уроженцем Старого Оскола, который, обращаясь к Коляеву заявил, что побьет за один вечер его, а также его друзей.

«Он же у нас вообще чемпион. В Австралии или где там у него бой был… Человеку бьет в бороду, человек падает в нокаут, а потом смотрит на замедленном просмотре, а кулак вообще бороды не коснулся. Он у нас мастер по бесконтактному каратэ.

Мне не надо десятерых людей, я его и так порву. Сейчас я после тюрьмы восстановлюсь, наберу форму. Наш бой по-любому состоится и по-любому он получит», — сказал россиянин для 5-tv.ru.

Отметим, что в феврале этого года 39-летний Дацик вышел на свободу. Он отбывал тюремный срок за хулиганство. В рамках ММА он провел 13 боев, одержал 5 побед и потерпел 8 поражений.

«Зайди на наш новый раздел о ставках и получи 500 бонусов за регистрацию!»Скандальный боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказался в адрес Александра Емельяненко, у которого намечается бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Дацик отметил, что в ближайшее время собирается провести поединок с уроженцем Старого Оскола, который, обращаясь к Коляеву заявил, что побьет за один вечер его, а также его друзей.

«Он же у нас вообще чемпион. В Австралии или где там у него бой был… Человеку бьет в бороду, человек падает в нокаут, а потом смотрит на замедленном просмотре, а кулак вообще бороды не коснулся. Он у нас мастер по бесконтактному каратэ.

Мне не надо десятерых людей, я его и так порву. Сейчас я после тюрьмы восстановлюсь, наберу форму. Наш бой по-любому состоится и по-любому он получит», — сказал россиянин для 5-tv.ru.

Отметим, что в феврале этого года 39-летний Дацик вышел на свободу. Он отбывал тюремный срок за хулиганство. В рамках ММА он провел 13 боев, одержал 5 побед и потерпел 8 поражений.