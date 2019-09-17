Глава UFC последовал примеру Хабиба

Глава UFC последовал примеру Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье рассказал о пожертвованиях своего недавнего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова и главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Об этом сообщает MMA Junkie.

По словам Порье, Нурмагомедов перевел его фонду The Good Fight Foundation 100 тысяч долларов. Также его примеру последовал и Уайт. Деньги Порье направит на благотворительность: средства пойдут на восстановление водоснабжение в одном их приютов в Уганде и на обустройство колодцев.

14 сентября фонд публично поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование. Россиянин продал на аукционе майку, которую ему подарил Порье после их поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби.