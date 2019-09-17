«Не надо людей бить»: мама дала совет Хабибу

Нурмагомедов: Мама всегда говорит: «Сынок, переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его мама относится к боям, отметив, что она предпочитает смотреть поединки в другой комнате.

Мама раньше не смотрела бои, но сейчас без вариантов. Вся страна, весь мир смотрит, и ей приходится смотреть. Но она так, только моментами. То она уходит, заходит, спрашивает, с другой комнаты говорит: Как там бой идёт? Переживает. Мама это мама.

Общаюсь с ней каждый день, минимум пару раз в день созваниваюсь. Подготовку особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий и пускай постучит, чтобы на этом закончилось, приводит слова Нурмагомедова Первый канал.

За всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.