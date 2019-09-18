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Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен 

Газета.Ru 4 часа назад
18 сентября в 43-летнем возрасте ушел из жизни бывший полузащитник шотландского «Рейнджерс» и петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. О смерти нидерландского футболиста сообщила пресс-служба клуба из Глазго, которому Риксен отдал шесть лет своей карьеры.
«Мы глубоко опечалены, но вынуждены сообщить, что Фернандо Риксен скончался этим утром после продолжительной борьбы со своей болезнью. Он провел на «Айброкса» шесть незабываемых лет, выиграв большое количество трофеев. В 2006 году он перешел в «Зенит», а через два года по иронии судьбы встретился с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, став его обладателем. Наши мысли с женой Фернандо Вероникой, его дочерью Изабеллой и всеми его родственниками и друзьями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Рейнджерс».
Вместе с шотландским клубом с заявлением выступили и сине-бело-голубые. В Санкт-Петербург Риксен приехал летом 2006 года по приглашению тогдашнего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката, а осенью подписал с клубом полноценный контракт. Вместе с петербургским клубом Фернандо помимо Кубка УЕФА стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России и Суперкубок Европы.
Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.
В октябре 2013 года Риксен публично объявил о том, что страдает от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза, который представляет собой поражение центральной нервной системы, приводящей к параличу и атрофии мышц. Прогнозы врачей были неутешительными.
Врачи давали Фернандо максимум 1-2 года жизни, однако он продержался все шесть.
Болезнь сильно прогрессировала. К 2018 году Риксен не мог самостоятельно ходить и сидеть, а в мае и вовсе потерял способность говорить. Передавал свои мысли он через специальный компьютер для синтезации речи, который ему подарила одна из крупнейших компаний Нидерландов, занимающаяся поставкой средств для людей с ограниченными возможностями. Устройство работает за счет управления глазами: Риксен смотрел на экран монитора, где и составлялись словосочетания и предложения, которые также могли озвучиваться компьютером.
В ноябре прошлого года голландец едва не умер в результате несчастного случая. Во время госпитализации медсестра, не ознакомившись с медицинской картой футболиста, оставила его на кушетке без возможности управлять компьютером. Не зная о диагнозе пациента, она уложила Риксена на спину, тогда как делать это было категорически нельзя — у Фернандо имелись серьезные проблемы с легкими, он мог задохнуться. Спасти пациента удалось благодаря вмешательству другой медсестры, обнаружившей Риксена в неправильном положении и вовремя исправившей ситуацию.
Летом этого года голландец выступил с объявлением, которое повергло общественность в шок: Фернандо пригласил всех желающих на его «последнюю встречу», и многие восприняли данное сообщение, как отказ Риксена от последующего лечения.
«Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо»,
Однако позднее жена Риксена Вероника внесла ясность в слова своего супруга, подчеркнув, что речь идет о том, что в дальнейшем у него не появится возможности встретиться с болельщиками и своими бывшими коллегами.
В итоге на мероприятии собрались более 200 фанатов, среди которых оказался как его близкий друг и биограф Винсент Де Врис, так и болельщики «Зенита».
Некоторые из них уже проживали на тот момент в Великобритании, другие же специально оформили себе документы и выбрались в Глазго ради встречи с Риксеном. Во время мероприятия фанаты произнесли в адрес Фернандо речь, а также показали видеозапись с отрывками различных песен и речевок сине-бело-голубых, посвященных футболисту.
Стоил один билет на данную встречу £70. Причем все собранные средства в итоге пошли в благотворительный фонд помощи больным амиотрофическим склерозом.
Фернандо Риксен начал свою профессиональную карьеру в 1993 году, проиграв в общей сложности пять лет за «Фортуну», после чего перешел в АЗ, где стал одним из лидеров команды. В 2002 году голландец подписал контракт с «Рейнджерс», в составе которого провел шесть сезонов и дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Шотландии. После выступления за «Зенит» Риксен вернулся в «Фортуну» и, поиграв там три года, стал выступать за клуб из любительской лиги Нидерландов «Минор», а в 2014 году завершил карьеру футболиста.
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MMA , Фернандо Риксен , УЕФА , Зенит
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