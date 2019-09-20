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Нурмагомедов описал свою весогонку 

Lenta.ru + ещё 8 10 часов назад
Нурмагомедов описал свою весогонку
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходит весогонка перед поединками в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью со спортсменом опубликовано на сайте Первого канала.
По словам Нурмагомедова, в обычные дни он весит 84-85 килограмм, если же он получает травму, то становится тяжелее на один-два килограмма. При этом перед поединками ему приходится сбрасывать по 15 килограмм, чтобы уложиться в положенный в его категории вес (70,3).
Спортсмен рассказал, что перед боями он выводит из организма «всю воду».
«Основа весогонки одинаковая с диетами — меньше кушать. Я питаюсь пять раз в день маленькими порциями», — также рассказал Нурмагомедов.
После прохождения процедуры взвешивания килограммы возвращаются, потому что он вновь начинает пить.
«Перед боем с Дастином Порье я набрал 8 килограмм. Обычному человеку это тяжело, практически нереально», — заявил боец.
Свой последний поединок Нурмагомедов проводил 7 сентября в Абу-Даби. Он защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. За два дня до боя спортсмен весил 76 килограмм, однако позднее сумел уложиться в положенный вес. В день боя россиянин набрал восемь килограмм. Также он рассказывал, что весогонка «влияет на мозги».
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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