Нурмагомедов встретился с Бэкхэмом

Совместное фото Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram.

Нурмагомедов и Бекхэм встретились в Париже, где посетили матч первого тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Реал» со счетом 3:0, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, 7 сентября чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.