«Бьют, сажают на цепь»: отцу Хабиба пригрозили тюрьмой

Борьба Хабиба Нурмагомедова с медведем — отвратительна, заявили Business Insider в PETA — организации «Люди за этичное обращение с животными».

Несколько лет назад в интернете появилось видео, на котором девятилетний Нурмагомедов борется с медвежонком, а в апреле 2019-го — запись с борьбой уже 30-летнего бойца с чуть более взрослым хищником того же семейства.

«Борьба с прикованным цепью медведем — отвратительное поведение», — заявила директор британского офиса PETA Элайза Аллен.

Зоозащитница выразила уверенность, что Нурмагомедову следует бороться исключительно с людьми, которые дали ему на это согласие, самого бойца призвала изменить отношение к животным (доказать, что уважает их), а спортивную организацию UFC — пересмотреть отношения с Хабибом.

Поклонники бойца не согласны с мнением зоозащитников. Они уверены, что относится подобным образом к видео, где показана просто игра — смешно.

«Мне рассказывали ребята, которые видели: этот медведь жил в таких хороших условиях, ел то, что Хабиб сам кушает. Спал на перине, можно сказать, а то, что Хабиб с ним боролся — так он с ним игрался, видно же, ну что вы, в самом деле», — написал подписчик Орла в инстаграме.

Сам Хабиб также уже комментировал это видео, кроме того сразу ответил на нападки отца своего давнего соперника Коннора Макгрегора

«Отец Конора говорил о видео с медведем так: «Отца Хабиба надо посадить в тюрьму, ведь он ребенка со зверем заставил драться». Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы». Так вся жизнь у меня и прошла, в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь».

Ultimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат») проводит бои по смешанным единоборствам. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он выиграл титул, а затем защитил его в 2018 году, а 7 сентября 2019-го защитил вновь.