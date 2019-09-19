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«Бьют, сажают на цепь»: отцу Хабиба пригрозили тюрьмой 

Рамблер 1 час назад
«Сажают на цепь»: отцу Хабиба пригрозили тюрьмой
Фото: РИА Новости
Борьба Хабиба Нурмагомедова с медведем — отвратительна, заявили Business Insider в PETA — организации «Люди за этичное обращение с животными».
Несколько лет назад в интернете появилось видео, на котором девятилетний Нурмагомедов борется с медвежонком, а в апреле 2019-го — запись с борьбой уже 30-летнего бойца с чуть более взрослым хищником того же семейства.
«Борьба с прикованным цепью медведем — отвратительное поведение», — заявила директор британского офиса PETA Элайза Аллен.
Зоозащитница выразила уверенность, что Нурмагомедову следует бороться исключительно с людьми, которые дали ему на это согласие, самого бойца призвала изменить отношение к животным (доказать, что уважает их), а спортивную организацию UFC — пересмотреть отношения с Хабибом.
Поклонники бойца не согласны с мнением зоозащитников. Они уверены, что относится подобным образом к видео, где показана просто игра — смешно.
«Мне рассказывали ребята, которые видели: этот медведь жил в таких хороших условиях, ел то, что Хабиб сам кушает. Спал на перине, можно сказать, а то, что Хабиб с ним боролся — так он с ним игрался, видно же, ну что вы, в самом деле», — написал подписчик Орла в инстаграме.
Сам Хабиб также уже комментировал это видео, кроме того сразу ответил на нападки отца своего давнего соперника Коннора Макгрегора.
«Отец Конора говорил о видео с медведем так: «Отца Хабиба надо посадить в тюрьму, ведь он ребенка со зверем заставил драться». Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы». Так вся жизнь у меня и прошла, в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь».
Ultimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат») проводит бои по смешанным единоборствам. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он выиграл титул, а затем защитил его в 2018 году, а 7 сентября 2019-го защитил вновь.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии133
MMA , Статьи , Коннор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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