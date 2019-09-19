Валуев оценил борьбу Хабиба с медведем

Валуев — о тренировках Хабиба с медведем: и этому верят?

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев выразил сомнения в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов когда-либо боролся с настоящим медведем. По словам Валуева, это «красивая история», которой не стоит верить.

«И этому верят? Я о повадках медведей, в том числе и маленьких, знаю не понаслышке. Скорее всего, это такая красивая история. Кстати, сейчас очень много историй, которые так или иначе призваны раскрутить кого-то. Иногда это называют хайпом и за этим хайпом гоняются.

При всём моём уважении к Хабибу как к бойцу, история с тем же Макгрегором, тот поступок, на мой взгляд, он принёс намного больше очков и известности, чем сама победа", — сказал Валуев в интервью радио «Комсомольская правда», запись которого размещена на соответствующем YouTube-канале.