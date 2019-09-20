«Странно, что молчат про бараньи папахи»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 5
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Байер Байер
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 1
Герта Герта
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
19:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Норвич Сити Норвич Сити
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Герта
Герта
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
18:30
Астон Вилла Астон Вилла
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Странно, что молчат про бараньи папахи»: в России ответили на обвинения Нурмагомедова в жестоком обращении с животными 

RT на русском 6 часов назад
«Странно, что молчат про бараньи папахи»
Фото: Instagram
Руководство UFC не станет применять какие-либо санкции против Хабиба Нурмагомедова после обращения британских зоозащитников, полагает президент М-1 Global Вадим Финкельштейн. Функционер выразил мнение, что подобным образом организация по борьбе за этичное обращение с животными (PETA) лишь пытается обратить на себя внимание. На обвинения зоозащитников ответил и известный дрессировщик Аскольд Запашный. Специалист заявил, что ставшие предметом конфликта шуточные схватки Хабиба с медведями не приносят животным никакого дискомфорта.
Зоозащитники потребовали от руководства UFC пересмотреть действующий контракт российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Соответствующее прошение в адрес промоушена направило британское отделение организации по борьбе за этичное обращение с животными (PETA).
Претензии касаются некорректного, с точки зрения зоозащитников, поведения чемпиона UFC в лёгком весе, которое он неоднократно демонстрировал по отношению к медведям.
Речь идёт о нескольких эпизодах. Первые кадры на которых будущая звезда мирового спорта борется с медвежонком, появились в сети в 2013 году. Они были сделаны в 1997 году на любительскую видеокамеру.
Позже, в 2014 и 2019 годах Нурмагомедов ещё дважды проводил аналогичные встречи уже с другими животными.
Так, в апреле текущего года Хабиб устроил шуточную схватку с небольшим медведем. Боец выложил видео в свой Instagram и сопроводил публикацию лаконичной подписью: «Со старым другом».
Подобные кадры и отношение к диким зверям вызвало возмущение у западных зоозащитников. Руководитель британского отделения PETA Элиза Аллен просит боссов UFC оказать влияние на бойца и прекратить подобную практику «подготовки» к поединкам.
«Мы призываем приостановить сотрудничество с Хабибом Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит своего отношения к животным и не будет вести себя с ними более уважительно, как они того заслуживают. Бороться с медведем, сидящим на цепи, — это отвратительно, сразу видно абсолютное отсутствие уважения к животным и понимания того, что они из себя представляют», — приводит слова Аллен MMA Junkie.
Кроме того, борец за права животных обращает внимание на то, что случай с Хабибом — не единственное проявление агрессии к животным в России. Аллен акцентирует внимание на том, что в руки человека звери попадают, так и не побывав в своей естественной среде обитания.
«Животных, которых в России используют для бокса, танцев или других архаичных забав, чаще всего отрывают от матерей ещё детёнышами. Их сажают в клетку или на цепь, надевают на них намордники и бьют. Их лишают всего, что для них важно. Призываем господина Нурмагомедова выбирать себе оппонентов среди согласных на это людей», — подчеркнула зоозащитница.

«Для медведей такая борьба — нормальное явление»

В UFC на подобные запросы пока никак не отреагировали. Молчит и сторона представляющая интересы Хабиба Нурмагомедова. При этом ранее семья бойца рассказывала историю медвежонка, прославившегося в сети благодаря борьбе с с будущим чемпионом.
Так, отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов пояснял, что двух медвежат, оставшихся без матери, подарили директору местного совхоза. Одного сразу отправили в зоопарк, а второго на время оставили в селе.
«Вначале он просто игрался, потом стал хватать за ногу, позже за две ноги. Научился валить, оказываться наверху. Вышло, что медвежонок научился борьбе. Он делал это хорошо, при этом не был злым и кусачим. Просто радовался и игрался, а после получал за это сахар», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».
Позже медвежонок, которого назвали Сильди, также был отправлен в зоопарк и больше не боролся с Хабибом.
«Он вырос, начал ходить по дворам, отбирать еду у собак. Так что и его отдали. Было много интересных моментов с Сильди. Надо было их сохранить на жёстком диске, осталось только то, что вы все видели», — пояснил отец Хабиба.
Жестокого обращения с животными в ролике с участием Хабиба не увидел и известный российский дрессировщик Аскольд Запашный. Опытный укротитель хищников дал свою оценку поведению зверя. По мнению дрессировщика, медвежонок Сильди не испытывал боли, не проявлял защитную реакцию, а напротив, чувствовал себя весьма комфортно.
«Для медведей такая борьба, которая выглядит как некая возня, явление абсолютно нормальное. К тому же, если зверь живёт среди людей, приучен к ним, то такой шуточный бой абсолютно безопасен и для него, и для человека», — цитирует Запашного «Ридус».
Кроме того, дрессировщик предположил, что Нурмагомедов может выкладывать видео с участием животных лишь для повышения интереса к своей персоне.
В том, что эта история может носить рекламный характер, уверен и президент международной промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн. В разговоре с RT функционер высказал удивление поведением зоозащитников и отметил, что ждёт от них и дальнейших попыток сделать себе имидж на имени Хабиба.
«Всё это какая-то ерунда. Похоже, что британцы просто пытаются пиариться таким образом, а то про них никто не говорит. Странно, что они пока молчат про бараньи папахи. Возможно, эти защитники и на них обратят своё внимание. Вещь это крайне популярная, я только прилетел из Абу-Даби, там каждый второй купил себе папаху», — заявил Финкельштейн.
Помимо этого, функционер выразил уверенность в том, что со стороны UFC в адрес Хабиба не последует никаких санкций.
«Не думаю, что они вообще обратят внимание на такую информацию», — подчеркнул он.
В продолжение темы Финкельштейн отметил, что привлечение дрессированных медведей к тому или иному участию в бойцовских поединках довольно распространены, а зоозащитники регулярно высказываются на этот счёт.
«Я тоже сталкивался с их нападками. На одном из наших боёв, который проходил в Санкт-Петербурге, бойцов выводил дрессированный медведь в перчатках. Придумали такой интересный ход, он всем понравился: вначале шёл боец, а после — медведь. Зрителям понравилось, ничего плохого ни с кем не произошло. Но зоозащитники стали кричать, что такое нельзя показывать по телевидению», — рассказал глава М-1 Global.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына Нурмагомедов признался в любви к футболу Нурмагомедов признался в любви к футболу
Комментарии22
MMA , Статьи , Аскольд Запашный , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Вадим Финкельштейн , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уфа» не нанесла ни одного удара и обыграла «Спартак»
«Уфа» не нанесла ни одного удара и обыграла «Спартак»1
Трусова выиграла короткую программу на мемориале Непелы
Трусова выиграла короткую программу на мемориале Непелы
«Рейнджерс» оплатят кремацию Риксена
«Рейнджерс» оплатят кремацию Риксена
«Здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным»
«Здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным»
Андрей Замковой вышел в финал ЧМ по боксу
Андрей Замковой вышел в финал ЧМ по боксу
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение