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Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов 

Lenta.ru 8 часов назад
Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов
Фото: AP
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопросы подписчиков в своем Twitter-аккаунте. В частности, он затронул зарплаты спортсменов.
Один из пользователей обвинил Уайта в стремлении экономить на атлетах. «Почему вы не платите бойцам столько, сколько они заслуживают?» — спросил он.
«Во-первых, ты тупица. Начнем с этого. И ты не знаешь о реальных зарплатах бойцов. И вообще — всем всегда хочется больше денег. Здесь всегда будут проблемы», — ответил Уайт.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, согласно представителям бойца, получил многомиллионный гонорар за поединок против Дастина Порье. Он прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби и завершился победой российского бойца.
В марте журнал Forbes привел отчет по выплатам бойцам организации за турнир UFC 235. Тогда в главном поединке американец Джон Джонс сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе и победил соотечественника Энтони Смита. Джонс, являющийся лучшим бойцом организации без учета весовых категорий, получил за бой 500 тысяч долларов. Большинство участников того вечера получили меньше 50 тысяч долларов за выступление.
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Комментарии1
MMA , Джон Джонс , Энтони Смит , Хабиб Нурмагомедов , Forbes
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