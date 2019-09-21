Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопросы подписчиков в своем Twitter-аккаунте. В частности, он затронул зарплаты спортсменов.

Один из пользователей обвинил Уайта в стремлении экономить на атлетах. «Почему вы не платите бойцам столько, сколько они заслуживают?» — спросил он.

«Во-первых, ты тупица. Начнем с этого. И ты не знаешь о реальных зарплатах бойцов. И вообще — всем всегда хочется больше денег. Здесь всегда будут проблемы», — ответил Уайт.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов , согласно представителям бойца, получил многомиллионный гонорар за поединок против Дастина Порье. Он прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби и завершился победой российского бойца.