Федор Емельяненко проведет поединок в России

Кокер заявил, что Россия — интересная территория для проведения боев, и объявил о запуске турниров промоушена в стране. Он отметил, в одном из поединков Bellator примет участие Емельяненко.

В июне россиянин подписал новый контракт Bellator, который рассчитан на три поединка. Сообщалось, что он может провести бой против американца Квинтона Джексона или американца Джоша Барнетта

Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. Он одержал 38 побед в MMA и потерпел шесть поражений. Россиянин известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и M-1 Global.