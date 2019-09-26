Боец MMA умерла в 32 года

Боец ММА по прозвищу «Красный дракон» умерла в 32 года

В США в возрасте 32-лет скончалась американская боец по смешанным единоборствам Кэти Коллинз по прозвищу «Красный дракон». Спортсменка умерла после продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Facebook её тренер Джей Ти Тилли.

Коллинс страдала аневризмой головного мозга. Известно, что её состояние ухудшилось 20 сентября, после чего у спортсменки произошли инсульт и несколько припадков. 25 сентября женщина скончалась.

«Я всегда гордился тобой, Кэти. Мы сделали это. Для меня было честью помогать тебе жить своей мечтой. Ни на что бы не променял эти годы. Буду скучать по тебе», — написал Тилли.

Профессиональный рекорд Коллинз состоит из семи побед и пяти поражений. Три боя спортсменка провела под эгидой Bellator, выиграв в двух из них. Последняя схватка Коллинз в профессиональном спорте состоялась в промоушене Legacy Fighting Alliance в июне 2018 года. Спортсменка уступила Джеймелин Нивера, после чего в боях больше не участвовала.