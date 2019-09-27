Хабиб ответил на вызов Ибрагимовича

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ерундой новый челлендж шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
«Полная ерунда», — написал Нурмагомедов в комментарии к публикации Ибрагимовича в Instagram, в которой он призвал российского спортсмена поучаствовать в новом Matrix Challenge.
Челлендж Ибрагимовича называется в честь кинотрилогии «Матрица». На видео, записанном к челленджу, шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» обрабатывает мяч в замедленной съемке, отклонившись назад, как герой Киану Ривза в «Матрице».
Футболист также призвал поучаствовать в челлендже теннисиста Новака Джоковича, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и своего агента Мино Райолу.