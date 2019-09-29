Каннонье нокаутировал Херманссона на первом турнире UFC в Дании

В Копенгагене завершился первый в истории Дании турнир UFC. В главном бою вечера американец Джарред Каннонье (13-4) победил техническим нокаутом во втором раунде одного из лучших средневесов мира шведа Джэка Херманссона (20-5).

Херманссон сделал ставку на борьбу в первом раунде и пару раз порадовал эффектными бросками соперника, но не смог долго удерживать Каннонье на земле, а в стойке — в конце раунда. Во второй пятиминутке Каннонье жёстко попал правым апперкотом на встречу, а затем добил Херманссона в партере, не давая прийти в себя.