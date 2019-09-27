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«Давай сделаем это!» Американский борец бросил вызов Хабибу 

Газета.Ru 6 часов назад
«Давай сделаем это!» Борец из США бросил вызов Хабибу
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе из США Кайл Дейк предложил Хабибу Нурмагомедову провести поединок. Интересно то, что бой может состояться в бойцовском формате из-за нежелания американца переходить в смешанные единоборства.
Кайл Дейк, который дважды побеждал на чемпионатах мира по вольной борьбе, бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Он предложил россиянину провести бойцовский поединок, потому что сам Дейк не планирует переходить в смешанные единоборства (ММА).
«Если Хабиб захочет побороться на матах — я полностью за! Ну что, Хабиб? Давай сделаем это», — приводит слова американского спортсмена The fight library.
Примечательно, что также борец не против сразиться против трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, если такая возможность будет представлена. Однако сложностью является то, что Сайтиев завершил свою спортивную карьеру в 2009 году, а в 2016 стал депутатом Государственной Думы.
Сам Дейк, которому 28 лет, является двукратным победителем мировых первенств в категории 79 килограммов. Также он стал третьим борцом в истории, которому удалось четырежды быть победителем Национальной ассоциации студенческого спорта. По многим показателям спортсмен сейчас является одним из лучших вольных борцов, которые тренируются в США. Свое первое золото чемпионата мира он завоевал в 2018, а в этом году, на мировом первенстве, прошедшем в Нур-Султане, Дейк также стал обладателем медали высшей пробы.
«Это довольно удивительное достижение: защитить свой титул зачастую сложнее, чем выиграть его в первый раз. Это доказало мне, что жертвы, которые я принес в своей жизни, окупились», — признался борец в интервью.
Победа в Казахстане дала Дейку возможность представлять США на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. По его признанию, борец рассчитывает только на золотую награду в Японии и готов трудиться для этого каждый день.
Нурмагомедов после боя 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье сохранил за собой звание непобежденного бойца и чемпиона легкого дивизиона UFC. Бой россиянин выиграл досрочно, задушив своего противника в третьем раунде. Эта защита пояса была уже второй, в первый раз Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором, также применив удушающий прием. А сам титул чемпиона промоушена российский боец получил в апреле 2018 года, когда единогласным решением судей одержал победу над Элом Яквинтой.
После поединка с Нурмагомедовым и Порье президент UFC Дана Уайт объявил, что следующим вероятным противником россиянина может стать Тони Фергюсон.
Примечательно в этой истории то, что бойцы четыре раза пытались провести поединок, однако мешали проблемы со здоровьем обоих спортсменов.
Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, говоря о следующем поединке бойца, объявил, что бой состоится только в 2020 году и пройдет ориентировочно в марте-апреле. О месте пока ничего неизвестно, но в одном из интервью сам Орел отметил, что хотел бы подраться в России.
«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в Москве или Питере. На 80% уверен, что следующий бой проведу в России. Давление на Дану Уайта не хочу оказывать, но он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире. Думаю, UFC с удовольствием проведут турнир здесь», — поделился он на Первом канале.
Интересно то, что организация проводила в России только турниры Fight Night — один раз в Москве, а другой в Санкт-Петербурге. В этом состязании принимаю участие менее известные и популярные спортсмены промоушена.
Примечательно, что еще сохраняется вероятность проведения боя Хабиба с с боксером Флойдом Мейвезером.
Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Магомедов в интервью YouTube-каналу Bostanof MMA. Разговоры о таком поединке ходили давно, но пока оставались на уровне слухов.
«Могу сказать, что по бою с Мейвезером было реальное предложение. Оно по сей день где-то витает. Просто мы отложили это, так как сконцентрированы на MMA. Предложение идет и со стороны Флойда, и со стороны третьих лиц и пятых. Желающих организовать этот бой, инвестировать, спонсировать — очень много. И со стороны Мейвезера… Не скажу, что большое желание, просто он просит об этом. Да, это бой по правилам бокса», — заявил менеджер.
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Комментарии3
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Ризван Магомедов , Госдума
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