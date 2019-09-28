Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это

Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев не помнит концовки поединка против соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний Мирзаев уступил сопернику в первом раунде. В команде бойца подчеркнули, что провал в памяти может быть связан с тем, что спортсмен не видел решающего удара.

Для Мирзаева поражение стало вторым в карьере. Кроме того, он впервые уступил нокаутом. До этого свое единственное поражение он потерпел в 2016-м, после чего на протяжение двух лет не принимал участия в турнирах. В активе Мирзаева 18 побед.

Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.