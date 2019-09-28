«Не помнит, что произошло»: Мирзаева впервые нокаутировали

27 сентября в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам Абсолютного чемпионата «Ахмат» (ACA) 99. Два титульных противостояния, поединки звездных Расула Мирзаева Магомеда Исмаилова , забитый под завязку стадион — что еще нужно для праздника отечественного ММА? Корреспондент «Газеты.Ru» следил за самыми интересными боями турнира.

Прямо на выходе из метро «Динамо» группа молодых людей, совсем не по погоде одетых в спортивные костюмы, безуспешно ищут билеты, по которым можно попасть на новенькую арену в Петровском парке. Сегодня красавец-стадион принимает в своих стенах не футбольных или хоккейных болельщиков — в гости пожаловали поклонники смешанных единоборств, пришедшие последить за главным турниром в отечественном ММА не только осени, но и всего 2019 года в целом.

Это молодой промоушен АСА собрал в рамках одного форума целую россыпь звезд России, бросив вызов именитым зарубежным организациям UFC и Bellator.

И статус мероприятия в полной мере соответствовал происходящему под сводами «ВТБ Арены»: уже на самые ранние поединки карда трибуны были заполнены на треть, а овации побеждавшим россиянам Шарафу Давлатмуродову и Ибрагиму Чужигаеву были столь оглушительными, что могли бы поспорить по мощи с радующимся от забитого гола многотысячного футбольного сектора.

О главных противостоянии вечера и пойдет речь в нашем репортаже.

Мурад Абдулаев (Россия) vs Вячеслав Василевский (Россия)

Первый по-настоящему громкий бой афиши не впечатлил. Зрелищный нокаутер Мурад Абдулаев и желавший реабилитироваться за последние два поражения нокаутами Вячеслав Василевский вместо рубки в стойке устроили в клетку борцовскую схватку. Вячеслав сам перевел оппонента в партер, за что и поплатился: Мурад занял доминирующую позицию и нанес немалый урон сопернику.

Во втором раунде повторилась та же история: бойцы устроили противостояние на настиле, где Абдулаев на сей раз сумел-таки довести дело до остановки благодаря умелому добиванию локтями.

Как итог, третье досрочное поражение подряд бойца из Нижнего Новгорода — «Сокрушительный русский» (именно под эти прозвищем известен Василевский) никак не может набрать прежней формы.

Расул Мирзаев (Россия) vs Шамиль Шахбулатов (Россия)

Куда более зрелищной получилась следующая схватка. Одна из главных звезд вечера Расул Мирзаев вернулся в «клетку» после долгого простоя: еще в апреле спортсмен должен был драться с бразильцем Филипе Фроесой, но из-за травмы пальцев руки россиянин был вынужден сняться.

И кто бы мог подумать, что это станет определяющим фактором в поединке против Шамиля Шахбулатова. С первых минут «Черный тигр» выглядел скованно, выбрав оборонительную тактику и все чаще пропуская разящие выпады соперника.

Дебютная пятиминутка шла к логическому завершению, когда спортсмены решили порадовать публику разменом. Мирзаев провел два неплохих удара, но попросту забыл о блоке. Пропущенный прямой с левой точно в челюсть, к удивлению застывшей арены, отправил Расула в тяжелейший нокаут, чего с «Черным тигром» не случалось ни разу в карьере.

«Расул не помнит, что проиграл нокаутом. Он не помнит сам факт нокаута. Так часто бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», — поделился уже после рокового поединка с ТАСС представитель Мирзаева.

Закрывал предварительный кард (его не показывали по общедоступному каналу — ради платных трансляций двух главных звезд и вынесли в прелимы), пожалуй, главная персона столичного вечера единоборств. При объявлении Магомеда Исмаилова стадион буквально пришел в экстаз: складывалось ощущение, что при такой поддержке оппонента у Артема Фролова просто нет шансов.

Того же мнения придерживались и эксперты, прогнозировавшие победу Исмаилова в дебюте нокаутом или удушением под конец первой пятиминутки.

Но ни тут-то было: Фролов выстоял все три раунда, отдав победу лишь по решению судей. За такое выступление простив могучего Исмаилова, Артем удостоился не только аплодисментов публики, но и слов уважения от Магомеда, назвавшего своего соперника «железным» и по-дружески поцеловавшего коллегу по цеху в голову.

Желание сломить сопротивление спортсмена напротив так и останется в октагоне, а вот уважение выходит за пределы клетки. Это превыше всего!

Юнус Евлоев (Таджикистан) vs Азам Гафоров (Таджикистан)

В рамках со-главного поединка действующий чемпион организации в наилегчайшем весе Юнус Евлоев проводил первую защиту своего титула. В клетку против него вышел Азам Гафоров.

Бой ожидаемо прошел в борьбе, где Евлоев полностью оправдывал свой фаворитский статус. Доминирующие позиции, сокрушительные удары и несколько попыток выхода на болевые — габариты Юнуса сделали свое дело. Так незрелищная тактика чемпиона обезопасила спортсмена от нежелательных ошибок; не спровоцировал отойти от плана на бой Евлоева даже неодобрительный свист с трибун.

В итоге, бой продлился все три раунда — судьи единогласно отдали победу чемпиону.

Что же касается главного боя АСА 99, то в нем выявляли сильнейшего российские легковесы Хусейн Халиев и владеющий поясом организации Али Багов

Изюминки этому противостоянию, помимо того, что бой носил титульный характер, придавал еще и тот факт, что спортсмены должны сойтись в октагоне еще в марте, но тогда Багов по состоянию здоровья не смог выйти на поединок — атлета подкосила экстремальная весогонка.

В этот же раз Али удалось уложиться в лимит легкого веса и ничто не препятствовало долгожданной встрече в восьмиугольнике, где у кикбоксера Хусейна были все шансы составить достойную оппозицию более классному сопернику.

Но «апсета» не случилось: Багов, готовившийся к важной битве под руководством отца непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, навязал противнику свою манеру ведения поединка, и, переведя оппонента на настил, победил Халиева болевым приемом в четвертом раунде, поставив жирную точку в вечере боев на «ВТБ Арене».