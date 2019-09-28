Боец MMA устроил «22 секунды хаоса» и перевернул поединок

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Питер Килли одержал победу над англичанином Райаном Скоупом на турнире Bellator 227. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«22 секунды хаоса», — написал функционер, разместив на своей странице в Twitter видео решающего эпизода поединка.

В тот же вечер победу на свой счет записал англичанин Майкл Пэйдж. Спортсмен отметился провокационным поведением после того, как нокаутировал ирландца Ричарда Киели. Ряд болельщиков посчитали празднование его победы издевательством и неуважением к сопернику.

Турнир Bellator 227 состоялся 27 сентября. В главном бою вечера Джеймс Галахер одержал победу над Романом Салазаром.