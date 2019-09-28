Боец MMA устроил «22 секунды хаоса»

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Питер Килли одержал победу над англичанином Райаном Скоупом на турнире Bellator 227. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Килли сумел оправиться после нокдауна и обрушил на соперника серию ударов. В итоге ирландец праздновал победу нокаутом. Выступление спортсмена впечатлило, в частности, главу Bellator Скотта Кокера.
22 seconds of chaos — @peterqueally at #BellatorDublin pic.twitter.com/ZmDGnwgaPo— Scott Coker (@ScottCoker) 27 сентября 2019 г.
«22 секунды хаоса», — написал функционер, разместив на своей странице в Twitter видео решающего эпизода поединка.
В тот же вечер победу на свой счет записал англичанин Майкл Пэйдж. Спортсмен отметился провокационным поведением после того, как нокаутировал ирландца Ричарда Киели. Ряд болельщиков посчитали празднование его победы издевательством и неуважением к сопернику.
Турнир Bellator 227 состоялся 27 сентября. В главном бою вечера Джеймс Галахер одержал победу над Романом Салазаром.