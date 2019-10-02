Сен-Пьер намекнул на возможный бой с Хабибом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер продолжает подогревать интерес к поединку с непобежденным россиянином Хабибом Нурмагомедовым. 38-летний канадец опубликовал фотографию, на которой он выглядит сильно похудевшим, что подтолкнуло подписчиков и самого Орла предположить, что легенда ММА готов спуститься в легкий вес.

Бывший чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер опубликовал интересный пост в инстаграме, который фанаты ММА сочли за намек на возможное проведение супербоя с действующим обладателем золотого пояса в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Суши становятся еще вкуснее после 75-часового голодания», — подписал фотографию заметно сбросивший вес 38-летний канадец.

Затем в комментариях под фотографией неожиданно появился сам россиянин.

«155 фунтов?» — написал действующий чемпион UFC, намекая на легкую весовую категорию, в которой Орел как раз и является чемпионом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georges St-Pierre (@georgesstpierre) 1 Окт 2019 в 12:01 PDT

Слухи о бое ветерана ММА с непобежденным Хабибом муссируются уже не один месяц. Не так давно сам президент промоушена Дана Уайт признал, что вероятность проведения такого поединка существует.

А вот что говорил по этому поводу эпатажный менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, раскрывший все карты в вопросе отношения чемпиона к прославленному канадцу.

«Встреча с Жоржем — бой мечты для Хабиба. Сен-Пьер тоже мечтает об этом противостоянии.

Думаю, если Хабиб одержит победы в двух следующих боях, то президент UFC может пойти ему навстречу. В таком случае главный вопрос будет не в сумме гонораров, а в том, в какой весовой категории должен пройти этот бой», — цитировал Абдель-Азиза Lowkickmma в ноябре.

Тогда Хабиб, еще отбывая дисквалификацию за потасовку после боя с Конором Макгрегором , как мог удерживал Сен-Пьера от ухода на пенсию. Битва американской и российской борцовских школ, потрясающая афиша, взаимное уважение и семизначные суммы от продаж PPV (с англ. «плата за просмотр» — прим. «Газеты.Ru») — естественно, Орла покорила подобная идея.

«Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что ты убедился в этом, когда был в Москве. Но для меня было бы честью выйти в октагон вместе с одним из величайших бойцов за все время.

Легкая весовая категория, 155 фунтов… Или я даже дам тебе еще 5 фунтов, потому что ты никогда не выступал в этой категории. Это твой выбор — 155 фунтов или 160; Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби», — писал Хабиб в инстаграме.

К несчастью для россиянина, дальше разговоров дело не продвинулось: в последний раз появлявшийся в октагоне в ноябре 2017 года Сен-Пьер все-таки завершил карьеру.

«Мы пытались организовать бой с Хабибом. Знаю, что он этого хотел, и я этого хотел, но у UFC были другие планы. Я видел, что Хабиб сказал в интернете. Для меня самое интересное и самое страшное — драться с тем, кто неуязвим. Нурмагомедов сейчас именно такой, и я хотел с ним драться. Это было бы очень кстати для моего наследия. В любом случае, Хабиб — лучший боец в мире, я желаю ему всего наилучшего», — не без грусти признавался Сен-Пьер на прощальной пресс-конференции.

А может быть и не прощальной? Возвращение в октагон после официального завершения карьеры стало настолько частым явлением, что сомневаться не стоит: Жорж Сен-Пьер еще сможет выйти в восьмиугольник. Благо, что тренируется канадец и по сей день.

Но мечты — мечтами, а Хабибу необходимо на время забыть и о кумире, и возможном боксерском поединке с Флойдом Мейвезером — на горизонте уже показался грозный соперник, поединок с которым, судя по сообщениям американской прессы, может быть анонсирован со дня на день.

Им станет идущий на серии из 12 побед американец Тони Фергюсон, с которым Нурмагомедов мог сразиться и раньше, но их встречи срывались четыре раза: дважды из-за проблем со здоровьем у Орла, дважды — у Эль-Кукуя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 30 Сен 2019 в 10:51 PDT Сам Фергюсон, вызвав Нурмагомедова на поединок, заявил о намерении драться 15 декабря на UFC 245 в Лас-Вегасе. Но, видимо, придется повременить, ведь сам чемпион до марта-апреля возвращаться в октагон не намерен.

Стоит отметить, что Хабиб стал чемпионом UFC в апреле 2018 года. После травмы все того же Эль-Кукуя и неготовности «короля полулегкого дивизиона» Макса Холлоуэйя сделать вес соперником россиянина стал американец Эл Яквинта . Бой хоть и продлился все пять раундов, но Орел не оставил сопернику ни единого шанса.

Первую же защиту титула Хабиб провел спустя полгода против экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов Конора Макгрегора. Сначала в четвертом раунде Орел провел болевой прием, что привело к сдаче именитого оппонента, а затем выпрыгнул из восьмиугольника, спровоцировав одну из самых громких потасовок в истории спорта.

Наконец, в своем последнем на данный момент поединке Нурмагомедов 7 сентября задушил в третьем раунде представляющего США Дастина Порье, сохранив за собой звания непобежденного бойца и чемпиона легкого дивизиона.