Емельяненко и Кокляев устроили драку в центре Москвы

Раскрыты подробности драки Емельяненко и Кокляева

Конфликт между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым произошел во время очной ставки, устроенной спортивным блогером Азаматом Бостановым. Об этом пишут «Известия».

Ранее газета сообщила , что Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в ресторане в центре Москвы.

По данным издания, инцидент произошел 2 октября.

Сначала Емельяненко и Кокляев конфликтовали в интернете, а в сентябре боец MMA сообщил о подписании контракта на реальный бой с пауэрлифтером. Емельяненко опубликовал в Instagram видео, на котором порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с Кокляевым. Бой должен состояться 29 ноября.

По данным «Известий», очная ставка, на которой произошел конфликт, стала первой встречей Емельяненко и Кокляева после подписания контракта. В результате у Кокляева оказалась рассечена бровь. Газета утверждает, что рану он получил из-за брошенной Емельяненко кепки.