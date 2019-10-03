Емельяненко и Кокляев устроили драку в центре Москвы

Конфликт между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым произошел во время очной ставки, устроенной спортивным блогером Азаматом Бостановым. Об этом пишут «Известия».
Ранее газета сообщила, что Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в ресторане в центре Москвы.
По данным издания, инцидент произошел 2 октября.
Сначала Емельяненко и Кокляев конфликтовали в интернете, а в сентябре боец MMA сообщил о подписании контракта на реальный бой с пауэрлифтером. Емельяненко опубликовал в Instagram видео, на котором порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с Кокляевым. Бой должен состояться 29 ноября.
По данным «Известий», очная ставка, на которой произошел конфликт, стала первой встречей Емельяненко и Кокляева после подписания контракта. В результате у Кокляева оказалась рассечена бровь. Газета утверждает, что рану он получил из-за брошенной Емельяненко кепки.