Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко

Кокляев извинился за потасовку с Александром Емельяненко

«Друзья, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций, но долго терпел выпады Сани. Сечка до боя заживёт, нормально всё, всем пока, работаем дальше», — сказал Кокляев на видео в своём Instagram.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пройдёт 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

Ранее появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым.