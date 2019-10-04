Кокляев надел брошенную в него кепку на пса

Представитель силовых видов Михаил Кокляев примерил на свою собаку кепку, которую в него бросил боец смешанных единоборств Александр Емельяненко

«Подошёл, говорит, дай знаменитую бейсболку померяю», — написал в Instagram стронгмен.

Во время интервью у блоггера Азамата Бостанова между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым произошла драка, в результате которой последний получил рассечение брови от брошенной в него кепки.

Ранее сообщалось, что Емельяненко-младший и Кокляев устроили «потасовку» во время очной встречи.