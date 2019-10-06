Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Фергюсоном 

ТК «Звезда» + ещё 38 6 октября 2019
Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Фергюсоном
Фото: ТК «Звезда»
Спортсмен отметил, что хотел бы провести поединок на большой площадке, назвав при этом «Газпром Арену».
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой со спортсменом из США Тони Фергюсоном пройдет ориентировочно в марте-апреле 2020 года. Об этом он сообщил на Synergy Global Forum в субботу в Санкт-Петербурге.
«Соперник он очень серьезный. Нужно относиться к этому серьезно, нужно еще больше тренироваться, больше пахать», — сказал Нурмагомедов.
Спортсмен отметил, что хотел бы провести поединок на большой площадке, назвав при этом «Газпром Арену».
Кроме того, Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором. Он пояснил, что для него это пройденный этап, но он готов рассмотреть этот бой для расширения своих сельскохозяйственных проектов, так как этот поединок — денежный.
Напомним, Нурмагомедов проводил бой с Макгрегором шестого октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он одержал уверенную победу, защитив титул чемпиона в легком весе.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТК «Звезда»: последние новости
Нурмагомедов потроллил Макгрегора Нурмагомедов потроллил Макгрегора Опубликованы новые кадры конфликта Кокляева и Емельяненко Опубликованы новые кадры конфликта Кокляева и Емельяненко «Всегда приятно быть первым»: Нурмагомедов о соперничестве в Бузовой в Instagram «Всегда приятно быть первым»: Нурмагомедов о соперничестве в Бузовой в Instagram
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лион» уволил Силвиньо и положил глаз на Венгера
«Лион» уволил Силвиньо и положил глаз на Венгера
«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Ничего не умеют»: Емельяненко раскритиковал россиян
«Ничего не умеют»: Емельяненко раскритиковал россиян57
«Давай потанцуем, детка»: Конор бросил вызов Хабибу
«Давай потанцуем, детка»: Конор бросил вызов Хабибу22
Боец из Армении задушил турка до потери сознания
Боец из Армении задушил турка до потери сознания
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение