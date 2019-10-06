Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Фергюсоном

Спортсмен отметил, что хотел бы провести поединок на большой площадке, назвав при этом «Газпром Арену».

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой со спортсменом из США Тони Фергюсоном пройдет ориентировочно в марте-апреле 2020 года. Об этом он сообщил на Synergy Global Forum в субботу в Санкт-Петербурге.

«Соперник он очень серьезный. Нужно относиться к этому серьезно, нужно еще больше тренироваться, больше пахать», — сказал Нурмагомедов.

Спортсмен отметил, что хотел бы провести поединок на большой площадке, назвав при этом «Газпром Арену».

Кроме того, Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором . Он пояснил, что для него это пройденный этап, но он готов рассмотреть этот бой для расширения своих сельскохозяйственных проектов, так как этот поединок — денежный.

Напомним, Нурмагомедов проводил бой с Макгрегором шестого октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он одержал уверенную победу, защитив титул чемпиона в легком весе.