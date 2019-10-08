«Ничего не умеют»: Емельяненко раскритиковал россиян

7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет. Емельяненко рассказал, что два года назад посвятил президенту стихотворение.

«Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества — это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится», — заявил боец.

По мнению Емельяненко, сейчас — лучшее для России время за всю историю ее существования.

«Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. <…> Просто людям непонятны те правила, которые установлены против нас на мировой арене», — считает он.

Он сравнил россиян, предъявляющих претензии к власти, с героем шоу «Наша раша», который разговаривает с телевизором и «на все имеет свое компетентное мнение».

«Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: «Да на месте разберемся!», — заявил Емельяненко.

Спортсмен рассказал, что однажды после боев MMA в Санкт-Петербурге он встретил Путина: президент пригласил нескольких бойцов к себе на ужин. Емельяненко отметил, что после этой встречи он был одухотворен, наполнен радостью и умиротворением.

Боец пожелал президенту терпения и всех благ.