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«Ничего не умеют»: Емельяненко раскритиковал россиян 

Рамблер + ещё 3 17 часов назад
«Ничего не умеют»: Емельяненко раскритиковал россиян
Фото: ТАСС
Боец ММА Александр Емельяненко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и раскритиковал людей, которые «требуют чего-то от власти», но в политике не разбираются. Об этом сообщает «Телепрограмма».
7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет. Емельяненко рассказал, что два года назад посвятил президенту стихотворение.
«Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества — это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится», — заявил боец.
По мнению Емельяненко, сейчас — лучшее для России время за всю историю ее существования.
«Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. <…> Просто людям непонятны те правила, которые установлены против нас на мировой арене», — считает он.
Он сравнил россиян, предъявляющих претензии к власти, с героем шоу «Наша раша», который разговаривает с телевизором и «на все имеет свое компетентное мнение».
«Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: «Да на месте разберемся!», — заявил Емельяненко.
Спортсмен рассказал, что однажды после боев MMA в Санкт-Петербурге он встретил Путина: президент пригласил нескольких бойцов к себе на ужин. Емельяненко отметил, что после этой встречи он был одухотворен, наполнен радостью и умиротворением.
Боец пожелал президенту терпения и всех благ.
Путина также поздравил продюсер Иосиф Пригожин, который назвал президента политиком планетарного масштаба. По его мнению, если бы все зависело только от него, то россияне жили бы в совершенно другой стране.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии141
MMA , Александр Емельяненко , Владимир Путин , Иосиф Пригожин
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