Боец ММА умер после боя

Боец ММА умер после поединка в Грозном

Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер на третий день после проигранного боя. Об этом ТАСС рассказали его родные.

4 октября 27-летний Нурматов (13 поединков, 11 побед) провел бой с россиянином Бесланом Исаевым в Грозном — в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Absolute Championship Akhmat 100.

Поединок продлился все три раунда, а завершился победой Исаева раздельным решением судей. По окончании поединка узбек перенес инсульт и впал в кому. В ночь на 7 октября он скончался. Доставить его тело на родину планируется сегодня. Похороны должны состояться в тот же день.

Летом вскоре после поединка скончался российский боксер Максим Дадашев . Ему было 28 лет. Бой состоялся в июле. В нем разыгрывалось звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Поединок был остановлен командой Дадашева после того как тот стал пропускать слишком много ударов. Некоторое время спустя боксеру стало плохо, он был доставлен в больницу с отеком мозга и там умер.