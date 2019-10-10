Что обсуждают в мире ММА 

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Американский боец UFC Джастин Гэтжи назвал Хабиба Нурмагомедова самой яркой звездой в спортивном мире и объявил о желании выйти с россиянином в октагон. В промоушене Bellator официально подтвердили, что Фёдор Емельянко в конце декабря сразится с Куинтоном Джексоном в Японии. Между тем Александр Емельяненко в очередной раз рассказал о непростых взаимоотношениях со старшим братом и подшутил над своим предстоящим соперником — Михаилом Кокляевым.

«Хабиб круче Конора, и это факт»

В среду UFC опубликовал новый список лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий. Позиции чемпиона промоушена в лёгком весе из России Хабиба Нурмагомедова в нём остались незыблемыми. Уроженец Дагестана по-прежнему идёт вторым и уступает лишь дважды защитившему пояс в тяжёлом весе Джону Джонсу . На третьей строчке расположился чемпион сразу в двух весовых категориях Генри Сехудо . Зато ворваться в топ-10 удалось Исраэлю Адесанье, который на минувшей неделе оказался сильнее Роберта Уиттакера в бою за звание сильнейшего в среднем весе.

Между тем все любители смешанных единоборств с интересом ждут, кто станет следующим соперником Нурмагомедова. Пока всё идёт к тому, что Хабиб всё же сойдётся в схватке с претендентом на титул Тони Фергюсоном, несмотря на желание Конора Макгрегора получить реванш. При этом менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз даже призвал американца не скрываться от россиянина.

«Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай, заканчивай карьеру. Вот и всё. Если сражаешься раз в год, на тебя нет спроса», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Тем временем о желании сразиться с Нурмагомедовым заявил другой заметный боец лёгкого веса UFC Джастин Гэтжи, который в сентября победил Дональда Серроне . При этом американец высказался о действующем чемпионе предельно уважительно.

«Хабиб — самая яркая суперзвезда в мире. Он круче Конора, и это факт. За ним стоит одна из самых больших стран, да, самая большая страна в мире поддерживает его. Что мы вообще тут делаем?» — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

По его словам, он хотел бы успеть подраться с россиянином, который всё чаще задумывается о завершении карьеры.

«Хочется вновь порадовать зрителей красивым боем»

Если Нурмагомедов имя ближайшего соперника пока не знает, то Фёдор Емельяненко получил в среду, 9 октября, официальную информацию о бое с американцем Куинтоном Джексоном по прозвищу Рэмпейдж. Руководство Bellator подтвердило, что поединок, как и ожидалось, состоится 29 декабря в Токио. После этого соперники высказались друг о друге с большим уважением. В частности, Джексон признался, что Емельяненко всегда был его любимым бойцом.

«Это странно — драться с тем, с кого брал пример. Он всегда показывал шоу, всегда хотел победить досрочно, это один из самых зрелищных бойцов в истории. Но я принимаю вызов и рад, что поединок пройдёт в Японии, стране, где я очень люблю выступать», — заявил спортсмен на пресс-конференции.

В свою очередь, Последний Император пообещал провести яркий бой в Японии.

«19 лет назад я впервые выступил здесь и всем сердцем полюбил эту страну. Я скучаю по той атмосфере, которая царила здесь, скучаю по друзьям, с которыми мы вместе выступали. Хочется вновь порадовать зрителей красивым боем. Мы с Куинтоном приложим все усилия для того, чтобы болельщики запомнили это как красивое и запоминающееся зрелище», — отметил россиянин.

После этого оппоненты провели «дуэль взглядов», а Емельяненко заставили в очередной раз рассказать о своём будущем. Фёдор признался, что подумывает о завершении карьеры. При этом ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил, что по контракту с промоушеном россиянин проведёт ещё три боя, последний из которых — на родине.

«У меня нет никакого конфликта с братом»

Пока Емельяненко-старший готовится к бою в Японии, его младший брат продолжает выводить из себя своего будущего соперника, знаменитого стронгмэна Михаила Кокляева. Боец не упускает буквально ни одной возможности, чтобы уколоть оппонента.

«Пришёл в китайское заведение покушать. Открываю первую страницу — Made in China, а здесь — китайские хинкали. Миша, ты меня преследуешь повсюду. Успокойся, остановись. Готовься к бою. 29 ноября увидимся на ринге», — написал Емельяненко в Instagram.

Ранее Александр уже шутил на тему того, что его сопернику придётся ограничить себя в еде.

Вместе с тем Емельяненко-младший достаточно жёстко ответил Кокляеву, который недавно заявил, что хочет помирить оппонента со старшим братом.

«Глупости. Сюда вообще лезть не надо. У меня нет никакого конфликта с братом Фёдором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, всё нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет», — приводит слова бойца Sport24.

Также он рассказал о том, почему до сих пор не встретился с Фёдором лично.