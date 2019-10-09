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Хабиб остался на втором месте в сводном рейтинге бойцов UFC 

Газета.Ru + ещё 4 11 часов назад
Нурмагомедов остался вторым в рейтинге бойцов UFC
Фото: Газета.ru
Опубликован обновленный сводный рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Список появился на официальном сайте ътурнира.
Первое место удерживает американский боец смешанного стиля (MMA) полутяжелого дивизиона Джон Джонс, обладающий чемпионским титулом промоушена. На второй строчке оказался российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Тройку лучших замыкает действующий чемпион в двух весовых категориях представитель США Генри Сехудо.
Однако, если обратить внимание не изменившиеся позиции в рейтинге, стоит отметить Исраэля Адесанью из Новой Зеланжии. После недавней победы над Робертом Уиттакером он поднялся с 14-й строчки на восьмую. Уиттакер же наоборот опустился вниз на пять строчек и занял место Адесаньо.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полусреднем весе Макс Холлоуэй отказывается проводить матч-реванш с экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором.
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MMA , Джон Джонс , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Генри Сехудо , Макс Холлоуэй
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