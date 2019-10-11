Емельяненко намерен завершить карьеру боем в Москве

Стало известна, где планирует провести последний поединок в карьере российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко.
«Планируется, что заключительный бой в карьере Федор проведёт в Москве», — приводит слова представителя Bellator ТАСС.
При этом дата боя остаётся неизвестной.
До этого Фёдор Емельяненко рассказал, что завершит карьер после проведения трёх заключительных поединков.
В общей сложности в активе Емельяненко 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Следующим соперником россиянина станет американец Куинтон Джексон, с которым они сразятся 29 декабря в японской Сайтаме.
Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом.